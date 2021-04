Tanınmış aparıcı Nanə Ağamalıyevadan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının arxiv fotosu yayımlanıb. Fotoda Nanə estetik əməliyyatsız halı ilə diqqət çəkib. Onun bu fotosu izləyicilərin təəccübünə səbəb olub.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

(big.az)

