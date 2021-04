"Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərinin minalardan təmizlənməsi prosesi çox vaxt tələb edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib.

Onun sözlərinə görə, hazırda ərazilərin minalardan təmizlənməsi işləri davam edir.

PA rəsmisi bildirib ki, Ağdam şəhərini və kəndlərini ermənilər 30 il ərzində məhv ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.