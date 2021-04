Donbassda ukrayna hərbçisi həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Birləşmiş Qüvvələrinin qərargahının mətbuat mərkəzi feysbukda bildirib.

Məlumata görə, ötən sutka ərzində silahlılar atəşkəs rejimini on dəfə pozublar.

Daha bir həbçi yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.