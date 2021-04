Röya ağır xəstəliyə tutulub - Özü danışdı

Xalq artisti Röya Ayxan "Atv maqazin onlarla" verilişində açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Röya Ayxan "Eşitdiyimizə görə, ağır xəstəliyə tutulmusunuz?" sualına cavab verib.

"Müalicə alıram. Dörd il dərman içməliyəm. Qadın problemidir. Ona görə həll etməyə çalışırıq. Həll edilməsə də, belə davam edəcək. Amma yaxşıyam. Həyatımda bir oğlum, bir də o dərman var. Dərmanın bir gün belə gecikməsi baş versə, 7-8 gün məni müalicə edirlər. Vaxtında qəbul edilməlidir", - Röya cavab verib.

