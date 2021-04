Zelenski müharibədən danışdı: Zindanlarda çoxlu oğul və qızlar...

Dünya ölkələri II Dünya müharibəsinə bənzər miqyasda hadisələrin təkrarlanmasına yol verməməlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski nasist həbs düşərgələrindən məhbusların azad edilməsi Günü münasibətilə çıxışında deyib.

"İkinci Dünya müharibəsi zamanı Ukrayna nasist düşəgələri, katorqa işlərində, zindanlarda çoxlu oğul və qızlarını itirib. Onların hamısını xatırlayırıq. Bu çətin və narahat dövrlərdə ukraynalılar və bütün dünya bir daha genişmiqyaslı müharibəyə və hətta bu cür dəhşətlərin təkrarlanmasına imkan verməmək üçün xüsusi birlik nümayiş etdirməlidirlər", - Zelenski bildirib.

