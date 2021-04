Müğənni Rəqsanə İsmayılova toy üçün Rusiyaya üz tutan həmkarlarını sərt tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda o, sosial şəbəkədə yazıb.

"Hər vaxtınız xeyirli olsun. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Bu axşam instaqram hesabımda canlı yayım açacam. Rusiyanı gəlib elə günə qoyublar ki, bəzi dırnaq arası müğənni, musiqiçilər. Adam əlinə mikrofon almağa utanır. Axşam hər şeyə aydınlıq gətirəcəm", - deyə Rəqsanə qeyd edib.

