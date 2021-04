Türkiyədə koronavirusla bağlı son vəziyyət açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son sutkada qonşu ölkədə 50 678 nəfərin koronavirus (COVID-19) testi pozitiv nəticə verib.

İndiyədək 3 849 011 nəfər koronavirus xəstəsi olaraq qeydə alınıb.

