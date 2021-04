Ermənistanda rus generalın qızının meyiti tapıldı

Bu gün axşam saatlarında Ermənstanın paytaxtı Yerevanda 40 yaşlı qadın meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Kanaker-Zeytun rayonu ərazisində baş verib.

Jurnalist Qaqik Şamşyan iddiasına görə, David Anaxt küçəsində evlərindən birinin eyvanında tapılan qadın meyiti Rusiya Federasiyasının Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin general-leytenantıdır. Lakin nə qadının, nə də atasının adı açıqlanmır.

Bundan başqa, meyitin yanında tapança da aşkarlanıb. Məlumata görə, həmin tapança atasının qızına hədiyyəsi olub.

Qadının intihar etdiyi və ya qətlə yetirildiyi araşdırılır.

