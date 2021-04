“İranın “Natanz” Atom elektrik stansiyasındakı hadisəyə MOSSAD səbəb olub”.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail mənbələri məlumat yayıb. İddialara görə, İranın “terror hücumu” adlandırdığı hadisənin fəsadları böyükdür. Lakin Tehran fəsadları gizlədir.

Bildirilir ki, bu hücum uranın zənginləşdirilməsi prosesinə zərbə vurub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.