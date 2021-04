Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, dövlət başçısına parkda nümayiş etdirilən hərbi texnikalar barədə məlumat verilib.





Parkla tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev təltif olunan hərbi qulluqçularla görüşüb. Dövlət başçısı görüşdə çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.