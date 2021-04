Ukrayna Baş nazirinin müavini, Ukraynanın müvəqqəti işğal olunmuş əraziləri üzrə naziri Aleksey Reznikov sabah Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az bu barədə Ukraynanın Bakıdakı səfirliyinə istinadla xəbər verir. Məlumata görə, səfər iki gün davam edəcək.



Rezinkov Bakıda bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər keçirəcək, həmçinin Ağdama səfər edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.