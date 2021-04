“Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Böyük Britaniya vətəndaşıdır və krallığını agentidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə sensasion iddia ilə Ermənistanın keçmiş Baş naziri Hrant Baqratyan çıxış edib. O bildirib ki, dövlət başçısı Londonun maraqlarına xidmət edərək, erməni xalqına xəyanət edir.

Qeyd edək ki, 53 vəkil oxşar iddia ilə Armen Sarkisyanı məhkəməyə verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

