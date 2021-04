Dünyanı heyrətə gətirən görüntülər: Koronavirus çipi nümayiş olundu - Dərinin altına yerləşdirilir və... / VİDEO

ABŞ ordusu insanın koronavirusa yoluxduğunu dərhal müəyyən edən mikroçip hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəri altına yerləşdirilən mikroçip bədənə daxil olan koronavirus barədə xəstəliyin simptomları üzə çıxmadan məlumat verir. “DARPA” mərkəzi tərəfindən hazırlanan cihaz barəsində CBS televiziyasının “60 Minutes” proqramında məlumat verilib. Bildirilir ki, DARPA, mikroçipi ABŞ-ın təyyarədaşıyan gəmisinin bütün heyət üzvləri virusa yoluxandan sonra hazırlamaq qərarına gəlib.

Qeyd edək ki, bu xəbərin yayılması sosial mediada böyük müzakirələrə yol açıb. Pandemiyanın yayılmasından sonra ortaya atılan “hər kəsə çip taxılacaq iddiaları” yenidəmə gündəmə gəlib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

