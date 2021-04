Tanınmış tarzənin ailəsində FACİƏ: özü, xanımı və qızı VƏFAT ETDİ - FOTO

Əməkdar mədəniyyət işçisi, “İRS” folklor ansamblının rəhbəri Sidqi Mustafayev vəfat edib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, tarzən koronavirus infeksiyasına yoluxub. O, 73 yaşında dünyasını dəyişib.

S.Mustafayevin qızı Hökümə xanım bildirib ki, atası 10 gündür ki, xəstəxanada müalicə alırdı:

“Bacım Təravət virusdan vəfat etdi. Yeddi gün əvvəl anam Lətifə xanım da koronavirusdan dünyasını dəyişdi. O, 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə alırdı. Atamı isə Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna yerləşdirmişdik. Xilas edə bilmədilər”.

