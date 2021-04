Bu gündən Nobel prospektinin adı dəyişdirilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, prospektə “8 Noyabr” adı verilib.

Qeyd edək ki, bu gün ölkə başçısı Nobel prospektində yerləşən Hərbi Qənimətlər parkının açılışında iştirak edib. Gələcəkdə bu prospektdə “Zəfər” muzeyinin yaradılması planlaşdırılır.

Xatırladaq ki, 8 Noyabr ölkədə Zəfər günü kimi qeyd olunacaq.

