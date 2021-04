Damlanın oxuduğu toyda atəş açıldı, polis əməliyyat keçirdi - VİDEO

Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində müğənni Damlanın çıxış etdiyi toya polis basqını olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan məlumatlara görə Belevski prospektində yerləşən restoranda havaya atəş açılması səbəb olub.Belə ki,Rusiyanın Sanqpeterburq şəhərində keçirilən azərbaycanlı ailənin toy məclisində hüquq mühafizə orqanları toyu saxlayıblar. Səbəb kimi isə qonaqların tapançadan havaya açdığı çoxsaylı atəşlər olub. Rus polisi toy iştirakçılarının hamısını nəzarətə götürüb.

Qeyd edək ki,toyda məşhur müğənni Damlada müğənni kimi iştirak edib.

Saxlanılanlar arasında Damlanın prodüseri Şamil də olub. O, sosial şəbəkədə paylaşım edərək səhər saat 5-ə qədər dindirildiyini, daha sonra sərbəst buraxıldığını bildirib. Prodüser həmçinin basqın zamanı lentə aldığı görüntüləri "Instagram" səhifəsində də yerləşdirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.