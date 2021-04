Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya hərbçiləri sərhəddən çəkməsi barədə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, Rusiya ordusunu sərhəddən çəkməli və Minsk sazişinin şərtlərinə əməl etməlidir. Həmçinin, Kiyev Moskvadan Ukrayna sərhədinə hərbçilərin cəlb edilməsi ilə bağlı izahat tələb edib.

Bildirilib ki, Rusiya izahat verməyi və dialoq qurmağı hələlik qəbul etmir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

