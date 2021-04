Rusiya Türkiyənin Ukraynaya SİHA-lar satmasını tənqid edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov bildirib ki, bəzi ölkələr Ukraynanı hərbi addımlar atmağa sövq edir:

“Moskva Türkiyə və digər ölkələrə Kiyevi hərbi addımlar atmağa sövq etməməsi barədə xəbərdarlıq edir”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

