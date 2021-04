Hərbi Qənimətlər Parkından FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı olub. Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev iştirak edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, parkda Vətən müharibəsinin gedişində düşməndən qənimət götürülən hərbi texnikanın bir qismi, ümumilikdə 300-dən çox eksponat, o cümlədən 150-dək ağır texnika, tanklar, döyüş maşınları, artilleriya qurğuları, zenit-raket kompleksləri, atıcı silahlar, hərbi nəqliyyat sərgilənir.



Təqdim edilən eksponatlar, 10 səddən ibarət müdafiə sistemi, sığınacaqlar, hərbi kazarmalar, Vətən müharibəsinin gedişatı barədə məlumatlar Azərbaycana Zəfər qazandıran döyüşləri bir daha göz önündə canlandırmağa geniş imkan yaradır.

