Parisdə silahlı hücum qeydə alınıb.

Metbuat.az Röyters agentliyinə istinadən xəbər verir ki, naməlum şəxs silahla insanlara atəş açıb. Azı iki nəfər güllə yarası alıb. Onlardan biri həlak olub. Məlumata görə, hadisəni törədən şəxs motosikletlə ərazidən uzaqlaşıb. Hücumum terror aktı olub-olmadığı araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

