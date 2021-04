Sabah Brüsseldə Ukraynanın Xarici İşlər naziri Dmitro Klube və NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq arasında görüş baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər Ukraynanın şərqindəki vəziyyəti müzakirə edəcək. Ardınca görüşün yekunlarına dair mətbuat konfransı təşkil ediləcək.1gün sonra isə ABŞ nümayəndə heyəti də Brüsselə yollanacaq. Diplomatların gündəmində Ukraynanın şərqindəki vəziyyətlə yanaşı İran və Əfqanıstanla bağlı gərginliklər var.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.