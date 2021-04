Təranə Qumral yeni paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təranə Qumral "İnstaqram" hesabındakı "story" bölməsində video yerləşdirib. Videoda Musa Musayev onu öpür. Təranə Qumral isə gülümsəyərək ona sən koronasan deyib. Sosial mediada yayılan bu görüntülər izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

