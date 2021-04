Nazirdən rekord göstərici ilə bağlı paylaşım

“2021-ci ilin yanvar-mart aylarında qeyri-neft məhsullarının ixracı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16,4 faiz artaraq, 501,6 milyon dollar təşkil edib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında deyilir.

Nazir bildirib ki, bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının pandemiya dövründə də dayanıqlığının göstəricisidir:

“2021-ci ilin yanvar-mart ayları üzrə qeyri-neft ixracının həcmi müstəqillik illərinin analoji dövrü ilə müqayisədə rekord göstəricidir.

Bu ilin ilk üç ayında qeyri-neft məhsullarının ixracı ilk dəfə olaraq 500 milyon dolları ötüb”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.