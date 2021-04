Azərbaycanlı “qanuni oğru” Əli Heydərov Moskvada qətlə yetirilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, “Albert Rıjiy” ləqəbi ilə tanınan kriminal avtoriteti fitnes mərkəzində güllələyiblər.

Killer Əli Heydərovun kürək nahiyəsindən atəş açıb.

