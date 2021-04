ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken gözlənilmədən Əfqanıstana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o Kabildə Milli Barış Ali Şurasının sədriAbdullah Abdullah ilə görüşüb. Danışıqların mövzusu amerikalı hərbçilərin Əfqanıstandan çəkilməsi ilə bağlı olub. Abdullah xarici ölkə əsgərlərinin çəkilməsini dəstəklədiklərini ifadə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

