İlham Əliyev onları “Tərəqqi” medalı ilə təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sərəncamla Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illiyi münasibətilə auditor fəaliyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Palatanın aşağıdakı üzvləri “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Abbasov Çingiz Abbas oğlu

Axundov Nazim Zakir oğlu

Bayramov Vəli Oruc oğlu

Əhmədov Hafiz Məhəmməd oğlu

Əliyev Elçin Məmməd Əli oğlu

Əliyev Razı Təhməz oğlu

Hüseynov Zamin Ramazan oğlu

İbrahimov Elnur Elxan oğlu

İsmayılov Nazim Məmməd oğlu

Qurbanov Abbasəli Şükür oğlu

Musayev Adıgözəl Maqsud oğlu.

