Samux rayon Polis Şöbəsinin vəzifəli şəxsi, polis polkovnik-leytenantı Famil Bağırov koronavirus səbəbindən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1969-cu il təvəllüdlü F.Bağırov bir müddət öncə COVID-19 virusuna yoluxub və dünən qəfildən vəziyyəti ağırlaşaraq vəfat edib.

F.Bağırov Samux RPŞ-nin Təşkilati-Analitik qrupunun baş inspektoru olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.