Ləğv prosesində olan "Bank Standard" QSC-nin Müşahidə Şurasının və "Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC-nin Direktorlar Şurasının keçmiş sədri Oruc Heydərov vəfat edib.

Metbuat.az "Report”a istinadən xəbər verir ki, keçmiş maliyyəçi koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxduğu üçün dünyasını dəyişib.

O.Heydərovun ölümünə dözməyən anası Dilbər Heydərova onunla eyni gündə ürək tutmasından həyatını itirib.

