Bakı Bulvarında intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc qız Bakı Bulvarında özünü dənizə atıb. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sulardan Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri cəlb edilib.

Onların səyi nəticəsində qız dənizdən çıxarılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

