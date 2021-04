Ötən gün Xəzər TV-də verilişinin qonağı müğənni Damla olub.

Metbuat.az sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni verilişdə yeni duet ortağını açıqlayıb. O, bundan sonra Nicat Həsənli ilə birlikdə duet ifa edəcəyini bildirib. Bundan başqa Damla öz ailəsi haqqında da maraqlı açıqlamalar verib. Müğənni hərbçi ailəsində doğulduğunu, atasının polkovnik-leytenant olduğunu söyləyib.

