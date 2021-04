DƏHŞƏT! 33 yaşlı oğlan faciəvi şəkildə öldü - Başı tanınmaz hala düşdü - FOTO

Səhər saatlarında Bakının Nərimanov rayonunda dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən rayon ərazisində dəmiryolunu keçməyə cəhd edən 32-33 yaşlarında bir gənci qatar vurub. Başından ağır zərbə alan gənc hadisə yerindəcə vəfat edib.

Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə, ölümə səbəb həmin şəxsin qulaqcıqları olub. Belə ki, yüksək səslə musiqiyə qulaq asdığı iddia edilən şəxs qatarın gəldiyini eşitməyib və nəticədə bu faciəvi olay baş verib.

Hadisə yerindən fortoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.