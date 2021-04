“Putinə qarşı daha sərt davrana bilərdim. Lakin bunu etmədim. Mütənasib olmağı seçdim”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Co Bayden belə açılama verib. O bildirib ki, Rusiya daha sərt sanksiyalara məruz qala bilərdi.

Qeyd edək ki, Vaşinqton Moskvanın 2020-ci ildə prezident seçkilərinə müdaxilə etməyə cəhd göstərdiyini əsas gətirərək, Rusiyanın 32 qurumu və vətəndaşına qarşı sanksiya tətbiq edib.

Anar Tükeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.