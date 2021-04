Braziliyada koronavirusla bağlı vəziyyət acınacaqlıdır. Son 24 saat ərzində daha 3560 nəfər həyatını itirib. 73000-dən çox yeni yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilib ki, ölkədə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq olduqca çətindir. Hazırda 13 milyondan çox aktiv xəstə olduğu bildirilir.

Ölənlərin dəfn edilməsi üçün yeni məzarlıqlar salınır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.