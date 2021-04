Çıxışları zamanı ciddi nöqsanlara yol verən Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə dilinə hakim ola bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o parlamentdəki çıxışı zamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putini Fransanın dövlət başçısı kimi təqdim edib.

Onun səhv təqdimatı sosial mediada böyük müzakirələr yol açıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

