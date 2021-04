ABŞ-ın İndiana ştatında qlobal yük transfer xidmətini həyata keçirən “FedEx” şirkətinin binasına silahlı hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum silahlı binadakı şəxsləri güllələyib. Tələfat barədə məlumat yoxdur. Yaralıların olduğu bildirilir. Şirkət nümayəndəsi hadisənin kütləvi qətliam olduğunu bildirib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.