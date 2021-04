Xatirə İslamın əri də COVID-19-a yoluxub.

Metbuat.az “lent.az”a istinadən xəbər verir ki, müğənni Xatirə İslamla bərabər onun həyat yoldaşı Fəxrəddin bəy də ötən gecə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirilib.

Onlara təcili yardım göstərilib, lazımi dərmanlar verilib, gecə hər ikisi oksigenlə təmin olunub.

