Ordu hazırdır, Donbası nəzarət altına alırıq: Türkiyə ilə... - Zelenski açıqladı

Ukrayna prezidenti Vladimir Putin Milli Təhlükəsizlik və Müdafə Şurasının iclasında Rusiya sərhədindəki vəziyyətlə bağlı vacib açıqlamalar verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o deyib ki, Donbas bölgəsi olduqca strateji önəmə sahibdir:

“Vəziyyətlə bağlı 7 əsas məsələni müzakirə etdik. Bunlardan ən önəmlisi və gizli olanı Donbasdır. Bölgədə vəziyyəti nəzarət altına alırıq. Problem varsa cavabını verməyə hazırıq. Ordumuz hazırdır”.

Zelenski Türkiyə səfərinin məhsuldar keçdiyinə də toxunub:

“Ölkələr arasında turist axınını artırmaq üçün dəstək verməliyik. Xüsusilə indi bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Rusların Türkiyəyə turist axınını məhdudlaşdırdığını eşitdiniz. Bu onların şəxsi işidir. Biz tam əksini etməliyik. Turist axınını artırıb Türkiyəyə dəstək olmalıyıq”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.