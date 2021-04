Hansı maskalar virusdan qoruyur? - RƏSMİ AÇIQLAMA / VİDEO

"Tibdə qəbul olunmuş maska var. Biz buna tibbi maska deyirik. Bu tibbi maska biz sərbəst nəfəs almağımıza və qorunmağımıza hesablanıb. Ən yaxşı qoruyucu vasitə tibbi maskadır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyəti yanında tibbi-elmi komitənin sədri, professor Akif Qurbanov "Real TV"-yə bildirib.

"Tibbi maskadan istifadə ediriksə, biz həm rahat nəfəs ala bilirik, həm də yaxşı qoruna bilirik. Başqa maskalar barəsində bu sözü deyə bilmərəm. Başqa maskalar ola bilər ki, yaxşı qorusun, amma nəfəs almaq çətinləşər. Əksi də ola bilər", - deyə Akif Qurbanov əlavə edib.

