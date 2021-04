Minaya düşən əsgər şəhid oldu

Azərbaycan Ordusunun aprelin 4-də Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi istiqamətində minaya düşən əsgəri Bayram oğlu şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində ağır yaralanaraq komaya düşən hərbi qulluqçu bu gün müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Mərhum Ağstafa rayonunun Pirli kənd qəbiristanlığında dəfn ediləcək.

Qeyd edək ki, Ağstafa rayonunun Pirli kəndindən olan əsgər İ.Bayramov Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. O, Prezident İlham Əliyevin ötən ilin dekarbrın 30-da imzaladığı sərəncamla “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edilib.

Allah rəhmət eləsin!

