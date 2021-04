Türkiyə Mərkəzi Bankı ölkə ərazisində kriptovalyutanın maliyyə əməliyyatlarında qadağan edilməsi barədə qərar verib.

Metbuzt.az xəbər verir ki, müvafiq "Resmi Gazete"də dərc olunub.

Qadağa aprelin 30-dan etibarən qüvvəyə minir.

Qərara əsasən, Türkiyədə istənilən növ kriptovalyutanın mal və xidmətlərə görə ödəniş vasitəsi kimi istifadəsi qadağan olunur.

