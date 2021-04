TƏBİB-dən açıq havada maska geyinməyə QƏRİBƏ MÜNASİBƏT - ''Çünki, maska taxmağı unutmuruq'' - VİDEO

"Açıq havada maska geyinməyin əhəmiyyəti odur ki, biz maska taxmağ barədə unutmuruq ".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyəti yanında tibbi-elmi komitənin sədri, professor Akif Qurbanov "Real TV"-yə bildirib.

"Açıq havada maska geyinmək ona görə vacibdir ki, kimləsə görüşürük, marketə daxil oluruq bu zaman maska geyinməsək maska taxmaq yaddan çıxacaq. Biz maska geyinməsək, nəqliyyat vasitələrində də maskasız olacağıq.Əsas üstün cəhət odur, evdən çıxanda da maskada oluruq, evə daxil olanda da''.

