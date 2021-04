ABŞ qaradərili kölələrin nəvələrinə TƏZMİNAT ÖDƏYƏCƏK

ABŞ-da Nümayəndələr Palatası Ədliyyə Komitəsi, köləlik və irqçiliyin tarixi məsələlərini araşdırmaq və kölələrin qohumlarına təzminat ödəməyə çalışmaq üçün bir komissiya qurulmasını təklif edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə komitənin iclasında müzakirəyə çıxarılan layihə, Demokrat Partiyanın 25 üzvünün, Respublikaçı Partiyasının 17 üzvünün əleyhinə səs verməsinə qarşı səs verərək qəbul edilib.

Layihənin, iki partiya arasında ciddi bir bölgünün olduğu Konqresin iki qanadının təsdiqindən keçməsi ehtimalı zəif görünür. Nümayəndələr Palatasında hamısı demokrat olan 176 üzv tərəfindən dəstəklənən qanun layihəsinin müzakirəsi üçün daha 60 üzvün dəstəyi lazımdır. Senatda Demokratlar və Respublikaçılar arasında 50 ilə 50 arasında bir tarazlıq var. Layihənin qanuna çevrilməsi üçün Respublikaçılar Partiyası deputatlarının və senatorların dəstəyinə ehtiyac var.



Komitənin yüksək səviyyəli üzvü Respublikaçı Jim Jordan, yığıncaqdan sonra komitənin qurulma tərzi səbəbindən təzminat qərarına dəstəyin əvvəlcədən istisna ediləcəyini müdafiə etdi.

"Heç vaxt köləliyə aidiyyatl olmayan insanlardan pul almağa və əsla köləliyə məruz qalmayan insanlara verməyimizə qərar verən bir komissiya üçün 20 milyon dollar xərcləməyimizi istəyirlər. Demokratların istədiyi budur'' deyə layihənin qəbul edilməsinə qarşı çıxsa da çoxluq kölələrin yaxınlarına təzminat ödənilməsi təklifi ilə razılaşıb.

Qanun layihəsi səs çoxluğu ilə qəbul edilib.



