Türkiyənin Kocaeli vilayətində ata dua etmək üçün gəldiyi məzarlıqda oğlunun cəsədi ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ata bu barədə dərhal polisə xəbər verib. Məlumata görə, araşdırmalar nəticəsində 36 yaşlı şəxsin bir neçə saat əvvəl öldüyü məlum olub. Ciddi psixoloji sarsıntılar keçirən türkiyəlinin intihar etdiyi ehtimal edilir. 36 yaşlı şəxs 3 gün əvvəl itkin düşmüşdü.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.