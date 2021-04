Koronavirus barədə ÇOX PİS XƏBƏR - Bütün ümidlərin üstündən xətt çəkildi

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xüsusi nümayəndəsi David Nabarro koronavirusla bağlı bədbin proqnozu açıqlayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, o bildirib ki, koronavirusun yaxın vaxtlarda bitəcəyi real görünmür. Mütəxəssisin sözlərinə görə, indiki vəziyyət pandemiyanın sanki bitməyəcəyini göstərir. “Pandemiya xəritəsini genişləndirir” deyən mütəxəssis bildirib ki, bəzi ölkələrdə koronavirusun yayılmasının zəifləməsi onun bitdiyi mənasına gəlmir.

Qeyd edək ki, bəzi nüfuzlu şəxslər koronavirusun 2023-cü ildə bitə biləcəyinə dair fikirlər səslənirmişdi.

