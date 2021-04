Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2020-ci ildə 9,994 milyon rubl qazanc deklarə edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Kremldən açıqlama verilib.

Məlum olub ki, Rusiya Prezidenti 2020-ci ildə 2019-cu illə müqayisədə 270 min rubl çox qazanıb.

Kremlin saytı Rusiyanın dövlət başçısı, Prezident Administrasiyasının işçiləri və ailə üzvlərinin gəlirləri barədə məlumatları da açıqlayıb.

