Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey Şoyqu Sibirdə yerləşən donmuş məzarlıqdakı antik döyüşçülərin və onların atlarının kopyalanacağını açıqlayıb.

Metbuat.az-ın Türkiyənin Milliyet qəzetinə istinadən xəbərinə görə, o bildirib ki, bunun üçün donmuş torpağda olan DNT nümunələrindən istifadə olunacaq.

Qeyd edək ki, Sibirdəki məzarlıq 3 min il əvvələ aiddir. Burada kralın döyüşçüləri dəfn olunub.



Anar Türkeş / Metbuat.az

