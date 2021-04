ABŞ prezidenti Co Bayden növbəti dəfə dediklərinə hakim ola bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə o, rusiyalı həmkarına “prezident Klutin” deyə səslənib. Dili dolaşan Baydenin səhv tələffüzü sosial mediada müzakirələrə yol açıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.