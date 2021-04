Böyük Britaniyada koronavirusa görə bir neçə ay karantində qalaraq ayrı yaşayan yaşlı cütlük görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 90 yaşlı Meyl və Meri cütlüyünün görüşü sosial mediada ən çox izlənilən görüntülər arasında yer alıb.

Aylar sonra görüşən cütlük duyğulu anlar yaşayıb.

