Rusiya ABŞ-a cavab verdi

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ölkəyə girişi qadağan edilən ABŞ rəsmilərinin adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb.

Məlumata görə, ABŞ-ın Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbəri Alexandro Mayorkas, baş prokuror Merrik Qarland, Milli Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Maykl Karbaxal, ABŞ prezidentinin Milli təhlükəsizlik üzrə keçmiş köməkçisi Con Bolton, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş direktoru Robert Vuls, ABŞ Milli Kəşfiyyatının direktoru Evril Heyns, Federal Təhqiqatlar Bürosunun rəhbəri Kristofer Rey və ABŞ-ın BMT-dəki keçmiş daimi nümayəndəsi, ABŞ prezidentinin daxili siyasət üzrə müşaviri Suzan Raysın Rusiyaya girişi qadağan edilib.

