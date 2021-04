Bakının Səbail rayonunda dəm qazından iki nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə "İst hostel”in hamam otağında baş verib.

"İst hostel”də müştəri olan Dadaşova Ləman Əhməd qızı və onun rəfiqəsi dəm qazından boğulub. Hər iki qadının meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib. / APA

